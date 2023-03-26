غزة: وفاة وإصابتان بـ 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأحد 26 مارس 2023، عن وفاة طفل وإصابة مواطنَيْن جراء 6 حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل سراج حمزة طافش 11 عاماً سكان الزيتون مسجد الشافعي، توفي متأثرًا بإصابته جراء دهسه من قبل شاحنة من نوع "ترك ونش".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (أ. د)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 6 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وإصابتان واحدة بجروح خطيرة، والأخرى بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 9 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.