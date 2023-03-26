هيئة الأسرى : اكتظاظ في أعداد المعتقلين داخل "توقيف عصيون" بظروف قاسية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد 26/3/2023 إن هناك اكتظاظا بأعداد الأسرى والمعتقلين داخل مركز توقيف "عتصيون" والبالغ عددهم 33 معتقلا .

وأوضحت الهيئة في بيان لها ومن خلال محاميتها، أن معظم الأسرى الشبان الذين تم اعتقالهم أفادوا للمحامية بأنهم قضوا في معسكرات الجيش ومراكز الشرطة يومين وأكثر قبل أن يتم إقتيادهم الى مركز توقيف "عتصيون".

وأضافت أن الأسرى داخل المعتقل يتعرضون لأقسى أنواع الضغوط النفسية والجسدية، ويحاول الاحتلال النيل من عزيمتهم بحرمانهم من حقوقهم الحياتية وذلك عبر احتجازهم بأقسام لا تصلح للعيش الآدمي .

وتابعت الهيئة أن بعض الأسرى تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال بشكل وحشي وهمجي، وتحطيم وتخريب مقتنيات منازلهم خلال عمليات الاقتحام، وترويع ذويهم بالكلاب البوليسية.

من الجدير ذكره أن سجن عصيون (مركز توقيف عصيون) يقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومقام على أراضٍ شمال مدينة الخليل، ضمن تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" ويعتبر الأسوء بين مراكز التوقيف.