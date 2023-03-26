بالصور الاحتلال يُسلم جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي من يطا الخليل

سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 26/3/2023، جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد ابو علي (48 عامًا) من مدينة يطا/ الخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، أن الاحتلال سلم جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد ابو علي (48 عامًا) من مدينة يطا/ الخليل، الذي ارتقى في العاشر من شباط المنصرم، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيليّ، بعد سنوات من مواجهته لجريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء.

و الشهيد أبو علي، اُعتقل على خلفية مقاومته للاحتلال عام 2012، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 12 عامًا.





ووفقاً لنادي الأسيـر، فبعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي، فلازال (12) أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم

وهم:

•الشهيد الأسير أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980.

•الشهيد الأسير عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018.

•الشهيد الأسير فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019

•الشهيد الأسير نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019.

•الشهيد الأسير بسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019.

•الشهيد الأسير سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020.

•الشهيد الأسير كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020.

•الشهيد الأسير سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021.

•الشهيد الأسير داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

•الشهيد الأسير محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

•الشهيد الأسير ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

•والشهيد المعتقل وديع ابو رموز محتجز جثمانه منذ كانون الثاني 2023.