موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 حلقة 4 كاملة بتوقيت فلسطين رمضان 2023، بداية من الجزء العاشر، وأحداث مسلسل باب الحارة مغايرة تماماً لما كانت عليه في الأجزاء العشرة الأولى، إذ اختلفت المشاهد والأدوار، حتى إن الكثير من العادات تغيرت في الأجزاء الثلاثة الماضية من مختلف النواحي، كما إنها فقدت العديد من الفنانين لوفاتهم أو لعدم رضاهم عن أدوارهم بالمسلسل الشهير لاسيما بعد وفاة مخرج المسلسل السوري بسام الملا، إثر إصابته بمرض، لكن على الرغم من كل التغييرات التي حصلت إلا إن المسلسل لا يزال يستقطب عدداً كبيراً من المشاهدين على مستوى الوطن العربي.

توقيت عرض الحلقة الرابعة من مسلسل باب الحارة جزء 13

توقيت عرض الحلقة الرابعة من مسلسل باب الحارة جزء 13، منذ الجزء الأول ويستقطب مسلسل باب الحارة السوري الملايين من المشاهدين، إذ يعد من أكثر المسلسلات الرمضانية التي تحظى باهتمام المشاهد لاسيما وأنها تحاكي واقعاً يعيشه الناس لاسيما من يعيش تحت الاحتلال، إذ إن بعض مشاهد المسلسل تحاكي الصراع بين الثوار والمحتل الفرنسي، وعمليات تهريب الأسلحة ومقاومة المحتل، ونصب الكمائن له، لذلك بات هو محط أنظار المشاهدين، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 حلقة 4 كاملة بتوقيت فلسطين رمضان 2023.

متى عرض مسلسل باب الحارة الجزء 13 حلقة 4 كاملة يوتيوب

متى عرض مسلسل باب الحارة الجزء 13 حلقة 4 كاملة يوتيوب، عادة ما يُعرض مسلسل باب الحارة بعد أذان المغرب، أي بعد تناول طعام الإفطار، إذ يعرض في الغالب الساعة السابعة من مساء كل يوم، إذ دارت الحلقة الأولى عن هجوم حارة الصالحية على مقر الاحتلال الفرنسي وقتل أعداد كبيرة منهم بسبب اعتقال الأخير للعديد من الثوار السوريين إضافة إلى زوجة زعيم الحارة، لكن أبرم صلحا بينهم في الوقت ذاته على أن يتم الافراج عن جميع المعتقلين، وتم بالفعل لكن لك يُفرج عن زوجة زعيم الحارة أبو عزام.

أتابع الآن مسلسل باب الحارة الحلقة الأولى جزء 13 على قناة لنا LTV وسأبقى متسمسكاً بهذا المسلسل حتى أجد ما يقنعني بتركه ومشاهدة غيره . pic.twitter.com/j0tONa3I3k — عمر رحمون (@Rahmon83) March 23, 2023

باب الحارة الجزء 13 الحلقة 4 الرابعة في رمضان 2023

باب الحارة الجزء 13 الحلقة 4 الرابعة في رمضان 2023، الاحتلال الفرنسي ينوي تضييق الخناق على الحارات الشامية خاصة التي يخرج منها الثوار، إذ ينوي أيضا الانقضاض عليها لكنه مشغول بقتال آخر على جبهات أخرى، لذلك فإن المحتل لا أمان له أينما تواجد وفي أي مكان، وهو ملخص ما جاء في الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل باب الحارة الجزء الـ 13، ويبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين عن موعد عرض مسلسل باب الحارة الجزء 13 حيث يعرض في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت فلسطين وسوريا.