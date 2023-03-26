بالفيديو مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحماية جنود الاحتلال

اقتحم مجموعات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد 26 مارس 2023، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقامت قوات الاحتلال مساء أمس السبت بتفريق ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

بدورها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن أعداداً كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشهد المسجد الأقصى، حالة من التوتر فجرا، خاصة بعد إجبار قوات الاحتلال المعتكفين داخله بالخروج منه.

واقتحمت قوات الاحتلال، المسجد القبلي وأخلت المعتكفين فيه، ومنعت من يغادره بالعودة إليه، بينما شددت من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.