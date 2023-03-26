قوات الاحتلال تعدم فلسطينياً في الداخل المحتل

أعدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شاباً فلسطينياً، فجر اليوم الأحد 26 مارس 2023، في بلدة كفر ياسيف بالجليل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد الشاب عمر غالب سواعد "22 عاماً"، بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال الرصاص بشكل كثيف فجر اليوم مما أدى إلى استشهاده.

وأوضح مراسلنا، أن قوة تابعة للاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر على مركبة كان يقلها الشهيد سواعد مما أدى إلى إصابته ونقل إلى المستشفى، بينما أُعلن عن استشهاده فيما بعد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين بشكل يومي، بذرائع واهية، وسط صمت عربي ودولي مُريب.