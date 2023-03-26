مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء أمس السبت، حاجز الجلمة "العسكري" شمال جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا حاجز الجلمة العسكري الاحتلالي شمال مدينة جنين بعبوة شديدة الانفجار، مبينة أن خلفيات هذه العملية لم تعرف حتي اللحظة.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، الأمر الذي يدفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على جرائمه المتكررة بحق الفلسطينيين.