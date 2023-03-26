الشيخ صبري: الاحتلال بدأ حملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، مساء اليوم السبت25/3/2023م، أن ما يجري في باحات المسجد الأقصى في هذه اللحظات يؤكد أن الاحتلال بدأ بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ صبري في تصريح صحفي:" إن الإحتلال الاسرائيلي بدأ حملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك ويحارب عبادة الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين".

واقتحمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت25/3/2023م، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وقامت باخراج المعتكفين فيه بالقوة.

ووفقاً لمصادر صحفية مقدسية، فإن قوات الاحتلال تجمعت عند باب المغاربة داخل المسجد الأقصى المبارك، وأمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى 10 دقائق للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، قبل اقتحام المصلى القبلي واخراج المعتكفات بالقوة من داخل المسجد، وسط إطلاق قنابل غاز في باحاته.