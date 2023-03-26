أدعية مستجابة بإذن الله في شهر رمضان المبارك 2023

أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2023

يبحث المسلمون عن أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2023، هذه أدعية جميلة لشهر رمضان، أدعية رمضان مكتوبة، أدعية أيام شهر رمضان مكتوبة، هذا ما سنتناوله في هذا المقال، شهر رمضان المبارك هو من الأشهر التي تكون فيها الحسنات أضعاف ويكثر فيها الخيرات فهو شهر الرحمة والغفران، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2023.

أدعية جميلة لشهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار وأرحم احبة فقدانهم ولم يبلغوه.

اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا يا أرحم الراحمين مبارك عليكم الشهر مقدم.

اللهم بلغني وبلغ عائلتي ومن أحب والمسلمين سماع التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

يا الله ما أثقل هذه اللحظات شوق يجتاح الوجدان ولا يُبقي شيئا من المشاعر لسواه يا رب بلغنا رمضان وألبسنا به حُلل الإيمان والأُنس بك.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار.

رمضان كريم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وبلغكم صيامه وأعانكم وأثابكم على قيامه وأعتقكم في آخر أيامه اللهم آمين.

أدعية جميلة لشهر رمضان، اللهم اهل رمضان علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والمسارعة الى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

وبدأ القلب يرف لنسائم رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار.

أدعية جميلة لشهر رمضان، اللهم أني نويت صيام رمضان فأن توفيتني قبل قدومه فاكتبني من الصائمين.

أيام قليلة بقيت على درة الشهور اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام.

أدعية جميلة لشهر رمضان، بلغنا يا رب سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن بلغنا نحن من نحب رمضان اللهم امين.

أدعية جميلة لشهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان مكتملين مجموعين متحابين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا.