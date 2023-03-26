السيد الحوثي: سنمتلك في العام الـ9 للعدوان ترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى

قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم السبت25/3/2023م، إن اليمنيين قادمون، في العام التاسع، بترسانة صاروخية فتاكة وبعيدة المدى، ودقيقة الإصابة، وقوية التدمير، وتطال كل منشآت الأعداء التي يعتمدون عليها.

وأضاف السيد الحوثي، في كلمته عشية الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن، أن معظم السلاح الذي قتل أبناء الشعب اليمني، أميركي، شنت عبره مقاتلات أميركية بتدريب وإشراف أميركيين، حتى في مجال تحديد الأهداف على الأرض، مشيراً إلى أن تصوير العدوان على أنه نتيجة مشاكل داخلية، هي محاولات مفضوحة في مقابل وضوح العدوان الخارجي المعلَن من الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن إعلان العدوان من واشنطن كشف طبيعة الدور الأميركي، وأنه أساسي في العدوان على اليمن.

وأكد أن الأميركي يسعى، عبر أدواته، لاحتلال اليمن، والسيطرة على منابع الثروة النفطية فيه، مضيفاً أن تحالف العدوان يسعى، مع فشله الواضح، إلى خيارات أخرى، وتكتيك بديل.

وشدّد السيد الحوثي على أنه لا توجد قيمة للغطاء الأميركي، ولا للمؤسسات الدولية التي تتغاضى عن العدوان وجرائمه ومساعيه الباطلة.

وأشار الحوثي إلى أن الدولتين الإقليميتين المنفِّذتين للعدوان، السعودية والإمارات، تدركان تورطهما وخسائرهما من دون الحصول على مكاسب، موضحاً أن الولايات المتحدة وكيان العدو وبريطانيا تسعى لإبقاء الرياض وأبو ظبي عالقتين في العدوان.

ولفت إلى أن أميركا تريد إبقاء السعودية مستمرة في الحرب، على رغم إدراك الرياض أن ذلك يؤدي إلى مزيد من الخسائر والتبعات الاقتصادية والأمنية، قائلاً إنه إذا كان تكتيك تحالف العدوان الاستمرار في الحرب والحصار وحالة ما بين الحرب والسلم، فإن ذلك غير مقبول.