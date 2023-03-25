المقاومة تتصاعد في الضفة: 21 عملاً مقاوماً خلال الـ 24 ساعة الماضية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فقد سجل 21 عملاً مقاوماً، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، أدت لإصابة 3 جنود من قوات الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إلقاء زجاجتين حارقتين، وعملية تصدي للمستوطنين إلى جانب اندلاع المواجهات في 15 نقطة.

واندلعت مواجهات في كلا من الراسم والعيساوية والطور في القدس، والنبي صالح ودير بزيغ في رام الله، وفي نابلس وقلقيلية وأريحا وبين لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين، وعلى بوابة فرعون في طولكرم، وعلى حاجز حوارة في نابلس، ما أدى لإصابة جنديين إسرائيليين، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في أريحا.