مقاومون يستهدفون "حاجز صرّة" الاحتلالي غرب نابلس بوابل من الرصاص

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 25/3/2023م، حاجز صرّة "العسكري" غرب نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا حاجز صرّة العسكري الاحتلالي جنوب غرب نابلس بوابل من الرصاص، مبينة أن خلفيات هذه العملية لم تعرف حتي اللحظة.

وبالتزامن مع ذلك، أكدت المصادر أن قوات الاحتلال اطلقت قنبلة إضاءة في الأجواء، في محاولة لمعرفة من منفذ عملية إطلاق النار.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، الأمر الذي يدفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على جرائمه المتكررة بحق الفلسطينيين.