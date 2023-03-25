"برشلونة" يكشف عن طبيعة إصابة"أندرياس كريستينسن" ومدة غيابه

كشف نادي برشلونة الاسباني في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت25/3/2023م، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مدافعه الدنماركي، أندرياس كريستينسن.

وقال برشلونة :" إن الفحوصات التي أجريت اليوم أظهرت إن لاعب الفريق الأول، أندرياس كريستينسن، مصاب في العضلة النعلية بالساق اليسرى، وأن اللاعب غير متاح في المباريات".

وبين النادي الاسباني، أن موعد عودة كريستينسن للملاعب يعتمد على إيقاع تعافيه من الإصابة.

وبالتزامن مع بيان الفريق الكتالوني، بينت تقارير صحفية، أن كريستينسن سيغيب عن الملاعب، لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وبالتالي لن يلحق بموقعة الكلاسيكو.

يشار إلى أن برشلونة سيستقبل غريمه ريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الخامس من أبريل/نيسان المقبل، لحساب إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.