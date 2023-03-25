"كان" العبرية: جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه مركبة "إسرائيلية" قرب زعترة

أفادت قناة "كان" العبرية مساء اليوم السبت بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه إطارات مركبة "إسرائيلية" قرب زعترة جنوب نابلس، بعد تجاوزها حاجزاً عسكرياً.

و كانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، كافة الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.

وأكدت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال أغلقت حواجز زعترة وحوارة وطريق المربعة، وصرة جنوب المدينة، وبيت فوريك شرقا، وبوابة "شافي شمرون" ونصبت حاجزا على مدخل بلدة دير شرف شمال غرب المدينة.

يشار إلى أن مصادر عبرية ادعت تعرض جنود الاحتلال لإطلاق نار في بلدة حوارة وإصابة عدد منهم بجروح.