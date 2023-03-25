القيادي رضوان: عملية حوارة تؤكد أن الضفة كانت وستبقى خزانًا للمقاومة

أكد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، مساء اليوم السبت25/3/2023م، أن عملية حوارة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.

وقال القيادي رضوان في تصريح صحفي تعقيبًا على عملية حوارة:" نبارك عملية حوارة البطولية والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا"، مؤكداً أن هذه العملية البطولية تؤكد على تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية وأن الضفة كانت وستبقى خزانًا للمقاومة.

كما أكد على تكامل المقاومة ووحدة الشعب والأرض وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا، داعيا أهلنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني.

وأصيب جنديين "إسرائيليين"، اليوم السبت25/3/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مراسل إذاعة "كان العبرية": فإن 3 جنود أصيبوا في عملية إطلاق النار في بلدة حوارة، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة والمتوسطة.

وبالتزامن مع ذلك، قالت "مستشفى بيلينسون"، إنها استقبلت قبل قليل المصابين في عملية حوارة وأدخلا فورا إلى غرفة العناية الطارئة.

فيما قال، المتحدث باسم جيش الاحتلال تحت بند سُمح بالنشر: "المصابان في عملية إطلاق النار في حوارة هم جنود وحالتهما خطيرة ومتوسطة".