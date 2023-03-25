مطالبات بإقالة وزير حرب الاحتلال في أعقاب عملية اطلاق النار في حوارة

توالت ردود الفعل الغاضبة لدى قادة الاحتلال مساء اليوم السبت، في أعقاب عملية اطلاق النار الفدائية، و التي وقعت في حوارة قرب نابلس، و أسفرت عن إصابة جنديين من جيش الاحتلال.

و ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن ما يسمى بـ " وزير الأمن القومي" بحكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير طالب رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الحرب يؤآف غالانت، بعد عملية اطلاق النار التي وقعت في حوارة.

كما طالب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، رئيس الوزراء ووزير الحرب بالإيعاز لشن عملية عسكرية ضد السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ "الإرهابية"، لجمع الأسلحة واستعادة الردع.

كما أشارت القناة 12 العبرية الى أن عضو الكنيست من الليكود دافيد بيتان دعا إلى وقف التشريعات القضائية.