"عرين الأسود" تغرد بعد عملية اطلاق النار في حوارة..فماذا قالت؟

غردت مجموعات عرين الأسود في نابلس، مساء اليوم السبت25/3/2023م، عقب عملية اطلاق النار الذي استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة "الإسرائيلي" جنوب نابلس بالضفة المحتلة التي أسفرت عن إصابة اثنين من الجنود "الإسرائيليين" وصفت جراحهما بالمتوسطة والخطيرة.

وقالت العرين عبر موقع "تليجرام":" سلاما على الشيشاني ورفاقه حتى يطمن فؤادهم".

وأصيب مساء اليوم، اثنين من الجنود "الإسرائيليين" في عملية اطلاق النار في حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمراسل القناة 14 العبرية، فإن جنديين أصيبا بجراح في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس.