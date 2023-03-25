بالفيديو إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة وانسحاب المنفذ

أصيب جنديين "إسرائيليين"، اليوم السبت25/3/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مراسل إذاعة "كان العبرية": فإن 3 جنود أصيبوا في عملية إطلاق النار في بلدة حوارة، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة والمتوسطة.

وبالتزامن مع ذلك، قالت "مستشفى بيلينسون"، إنها استقبلت قبل قليل المصابين في عملية حوارة وأدخلا فورا إلى غرفة العناية الطارئة.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن قوات الاحتلال أغلقت بعض مداخل نابلس وفرض حصارًا على منطقة جنوبها ونشرت مزيد من قواته في حوارة في اطار عملية البحث عن منفذ عملية اطلاق النار في حوارة.