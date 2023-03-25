برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس الحلقة 3 الثالثة كاملة 2023 - رابط المشاهدة

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس الحلقة 3 الثالثة بث مباشر على قناة MBC واليوتيوب ، ويقوم الالاف من الأشخاص في الدول العربية كافة بالبحث عبر محركات البحث الذي يتصدرها محرك جوجل الشهير من أجل مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس الحلقة 3 كاملة ويعد من أشهر البرامج الإنسانية في الوطن العربي كما ونشير في هذه المقدمة إلى هدف هذا البرنامج الذي يتم توزيعه على كافة مواقع التواصل الاجتماعي هو أن يكون على قرب من أصحاب الحاجات، والبحث عن حالات إنسانية تعاني من ظروف صعبة أما عن باقي المعلومات فقد عدها لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية وجاءت على النحو الآتي:_

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة 3 الثالثة الموسم السادس بث مباشر

ونواصل معكم تقديم المعومات والتفاصيل الخاصة ببرنامج قلبي اطمأن الحلقة 3 الثالثة الموسم السادس بث مباشر، على الرغم من شهرة "غيث الإماراتي" الواسعة على مستوى الوطن العربي إلا إنه وعلى مدار ستة مواسم كاملة يُغطي وجهه أثناء تقديم المساعدات للمحتاجين، فلا أحد يعرف شخصيته الحقيقة حتى اللحظة، ومن المقرر أن يبدأ اليوم بث الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج قلبي اطمأن على قنوات MBC وكذلك على منصة يوتيوب الخاصة بالبرنامج، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حلقة 1 من برنامج قلبي اطمأن اليوم رمضان 2023 ، المشاهدة هنـــــــــــــــــا .

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة 3 الثالثة مباشر



قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان 2023 الحلقة 3

رابط مشاهدة قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان 2023 الحلقة 3 الثالثة ، تُعرض الحلقة الأولى من البرنامج الشهير قلبي اطمأن على قناة ام بي سي وعلى منصة يوتيوب، اليوم الخميس 23 مارس 2023، الموافق 1 رمضان 1444 هجري، وعلى مدار أيام شهر رمضان المبارك سواء 29- 30 يوماً، إذ يبث في تمام الساعة 18:15 بتوقيت الامارات، وفي تمام الساعة 17:15 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 16:15 بتوقيت مصر وفلسطين.

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس الحلقة 3 على يوتيوب

برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس حلقة 1 على يوتيوب، برنامج اطمأن قلبي ينطلق في مواسمه الخمسة حقق ردات فعل ايجابية واسعة على مواقع التوالي الاجتماعي المختلفة، إذ إن العمل الذي يقدمه الامارات غيث يشع طاقة من الأمل في أن الدنيا مازالت بخير، ويفتح باب الأمل للكثير في إصلاح أحوالهم من حيث لا يحتسبون، رابط مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 3 مباشر.