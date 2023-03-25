بالفيديو والصور الجهاد تُشيع شهيدها طارق معالي في رام الله

شيعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بمشاركة جماهير غفيرة من أبناء شعبنا اليوم السبت 25/3/2023 شهيدها المجاهد طارق يوسف معالي من بلدة كفر نعمة غرب رام الله بالضفة المحتلة عقب تسليم جثمانه أمس.

وشارك في موكب التشييع الذي انطلق من مجمع فلسطين الطبي جماهير شعبنا الذين حملوا الجثمان ورددوا الهتافات الداعمة للمقاومة والمطالبة بالرد على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه المتواصلة بحق أبناء شعبنا على امتداد محافظات الضفة.

يشار إلى أن الشهيد معالي ارتقى بتاريخ 21 يناير الماضي بعد إطلاق مستوطن صهيوني النار عليه في بلدة كفر نعمة حيث قام الاحتلال باحتجاز جثمانه الطاهر قبل أن يقوم بتسليمه أمس الجمعة.

من قبس الشهيد: طارق معالي

من مواليد بلدة كفر نعمة شمال غرب مدينة رام الله المحتلة بالضفة المحتلة، في 21-2-1980م، وتلقى تعليمه في مدارس البلدة حتى أنهى الثانوية العامة.

انتمى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مع بدايات انتفاضة الأقصى عام 2000م، وكان من أبرز الناشطين في فعالياتها وأنشطتها التنظيمية، وفي مراسم تأبين الشهداء واستقبال المحررين.

التحق بصفوف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكان ضمن خلاياها المجاهدة بقيادة الشهيد رياض خليفة، وشارك في العديد من عمليات إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال والمستوطنين على الطرق الالتفافية.

تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال، وأمضى ثلاث سنوات وأفرج عنه عام 2004م، ويشهد له الجميع بحسن أخلاقه وجميل مودته وعلاقاته الطيبة مع إخوانه ورفاق دربه وأبناء شعبنا.

تتلمذ على يد قادة الحركة من الأسرى والمحررين، وكان على علاقة وثيقة بالشهيد القائد رياض خليفة، ومن أبرز مرافقيه الذين شاركوه مسيرة جهاده ومقاومته، وتعرض للمطاردة والملاحقة من قوات الاحتلال عقب اغتيال القائد خليفة.

ارتقى شهيداً في 21-1-2023م، إثر إطلاق مستوطن حاقد النار عليه قرب بلدة كفر نعمة، شمال غرب مدينة رام المحتلة، فالتحق بركب الشهداء الأطهار ملبياً نداء الواجب والشهادة.