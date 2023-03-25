بالفيديو جدران فلسطين والعالم تتزين بشعار حملة "سنفطرفي القدس"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:56 م
25 مارس 2023
سنفطر في القدس.jpg
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جدران فلسطين والعالم تتزين بشعار حملة "سنفطرفي القدس"

 

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