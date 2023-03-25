بالصور رابطة علماء فلسطين تنظم سلسلة مجالس فقهية في مساجد محافظات قطاع غزة

نظمت رابطة علماء فلسطين سلسلة مجالس فقهية عنوانها "بين السائل والفقيه" في المساجد المركزية بمحافظات قطاع غزة.

وجاءت المجالس الفقهية، بعد صلاة الجمعة مباشرة، وسط حضور المئات من المصلين، حيث تضمنت المجالس تلقي أسئلة واستفسارات المواطنين والإجابة عليها من قبل نخبة من العلماء.

وشهدت اللقاءات إقبالاً كبيراً من الناس، وتنوعت استفساراتهم حول أحكام الصيام، وصلاة التراويح، والقيام، وعن زكاة الفطر والمال، وأسئلة فقهية أخرى.





وقال أ. د. نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين تعقيباً على هذه المجالس: " إن شهر رمضان شهر تكثر فيه استفسارات الناس حول العديد من المسائل الفقهية المتعددة، ومن واجب العلماء أن يقوموا بدورهم في بيان الأحكام الشرعية، مصداقاً لقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، وشكر أعضاء الرابطة على تعاونهم في إنجاح هذه المجالس العلمية الفقهية.

وحث أبناء شعبنا الفلسطيني على ضرورة أخذ الفتوى من مصادرها الأصلية ومن أهل الاختصاص عند الاستفسار عن الأحكام الشرعية وعدم الاعتماد على الفتاوى الجاهزة الموجودة عبر الانترنت والتي يوجد فيها إشكاليات كثيرة.



