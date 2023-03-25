مُستنكرةً توسّع الاستيطان.. حماس تدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت 25/3/2023، توسّع المشاريع الاستيطانية في بيت لحم والقدس، داعيةً السلطة إلى وقف التنسيق الأمني العبثي الذي لا يخدم إلا أجندة الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح صحفي، أن مصادقة سلطات الاحتلال الصهيونية على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات؛ "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس، تعبيرٌ عن استمرار نهج الاحتلال العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا، ورسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا العدو المجرم.

كما وصف قاسم ماجرى بتعدّي سافر على أرضنا المحتلة، داعياً السلطة الفلسطينية مجدداً إلى التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة.

كما دعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.