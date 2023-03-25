الكويت تدين قرار الاحتلال بشأن الاستيطان

أدانت دولة الكويت مساء أمس الجمعة ، قرار سلطات الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية.

الخارجية الكويتية أكدت "رفض دولة الكويت التام لهذا القرار الجائر، الذي يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي من شأنه المساهمة في تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام".

وطالبت الكويت المجتمع الدولي "بضرورة الاطلاع بمسؤولياته، والضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قرارته الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية".

ويشار إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" صادق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط"، والذي بموجبه تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة في عام 2005.