"أسبوع شلل" لمعارضي الإصلاح القضائي في "إسرائيل"

منظمو حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي في "إسرائيل" أعلنوا عن "أسبوع شلل" الذي سيشمل مظاهرات في جميع أنحاء "اسرائيل" ضد الإجراء التشريعي المثير للانقسام لإصلاح القضاء.

وبين موقع واللا الإسرائيلي، أنه تم الإعلان عن إجراء الاحتجاج الجديد أمس الجمعة، بعد يوم واحد من خروج "عدة آلاف" من الإسرائيليين إلى الشوارع خلال احتجاج "يوم الشلل".

ووفقا لبيان عن قادة الاحتجاجات، نقله الموقع فستقام خلال الأسبوع عدة "أيام شلل" ومظاهرات أمام أعضاء الائتلاف ومظاهرة حاشدة في القدس.

ولفت البيان إلى أنه تم التخطيط لأعمال احتجاجية ضد أعضاء الائتلاف يومي الأحد والإثنين، وخلالها "سنكون أينما كان أعضاء الكنيست والوزراء ونخرس أجندتهم"، متعهدين بالوصول "إليهم في كل مكان ونوضح لهم أن الديكتاتورية لن تمر من خلال مرصدنا".

وقال قادة الاحتجاج: "نحن ندخل الأسبوع المصيري في تاريخ دولة إسرائيل"، واصفين حكومة نيتنياهو بأنها حكومة جاءت لـ "تدمير إسرائيل وتمزق الشعب وتفكك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي".