السعودية تصدر تعليمات جديدة ...العمرة مرة واحدة خلال رمضان

أصدرت وزارة الحج السعودية اليوم السبت 25/3/2023 ، تعليمات جديدة بشأن أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك .

وقالت وزارة الحج أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وأوضحت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وبينت أن إصدار التصريح من تطبيق «نسك» ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق «نسك» قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.