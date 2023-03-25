مصر تتصدر مجموعة تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بعد فوزها بهدفين على ملاوي

حققت مصر فوزاً على مالاوي بهدفين دون رد ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وتقدمت مصر خلال المباراة التي اقيمت في استاد "30 يونيو" بعد هجمة بدأها النجم محمد صلاح بتمريرة إلى محمد حمدي، الذي اخترق وأرسل كرة عرضية استقبلها صلاح بنفسه بتسديدة استقرت في الجهة اليسرى لمرمى مالاوي عند الدقيقة 20، ليرفع رصيده بعدد الأهداف الدولية مع المنتخب إلى 50.

واستمر المنتخب المصري بنسق هجومي مرتفع، إلى أن أضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت البديل لزمن الشوط الأول الضائع، بعدما صوب من خارج حدود جزاء الخصم كرة ارتطمت بأحد مدافعي مالاوي، ثم أكملت طريقها نحو الشباك.

في الشوط الثاني، وصل الاستحواذ المصري على الكرة إلى 80 بالمئة، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية، ليحصد رجال المدرب روي فيتوريا فوزهم الثاني في التصفيات بعد أول تحقق في الجولة الافتتاحية على حساب غينيا بهدف دون رد، قبل الهزيمة أمام إثيوبيا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

بهذا، تصدرت مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها إثيوبيا بـ 3 نقاط، ثم غينيا بالرصيد نفسه ثالثا، وأخيرا مالاوي بـ 3 نقاط.