حراك المعلمين الموحد يؤكد على استمرار الإضراب ويهددون بخيمة اعتصام وسط رام الله

أصدر حراك المعلمين الموحد اليوم السبت 25/3/2023 ، بياناً يؤكد استمرار الحراك حيث قال : "لا تستطيع أي قوة في الأرض أن توقف فعالياتنا ومستمرون في الإضراب ، محذراً الحكومة من أننا قد نصل في الأيام المقبلة إلى قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت" حيث سنقيم خيمة اعتصام خاصة بذلك.

قال حراك المعلمين الموحد نطمئن جمهورنا: إن الإضراب لم يضعف إنما زادت العزائم وكل ما يجري هل محاولات يائسة من الحكومة .

وشدد الحراك على أنه لا وجود لأي صفحة تحمل مسمى مجلس أولياء الأمور الموحد، وعليه نقول لأولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم للمدارس .

وفيما يلي البيان كاملاً:



