7 قتلى بإعصار ضرب جنوب الولايات المتحدة

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، نتيجة إعصار قوي ضرب مناطق ريفية بولايتي ميسيسيبي وألاباما، مساء أمس الجمعة؛ ما أدى لتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية :"إن إعصاراً قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومتراً) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي".

وأضافت الأرصاد الأمريكية:" أبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعاً نحو ولاية ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل".

من جانبها، أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون لشبكة آيه بي سي نيوز، بأنه لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، وتقع رولينغ فورك في مقاطعة شاركي.

وكان قد تسبب الطقس القاسي بالولايات المتحدة في تساقط حبات برد بحجم "كرات الجولف"، ما دفع السلطات إلى تحذير البعض ممن في طريق العاصفة أنهم في "وضع يهدد حياتهم".