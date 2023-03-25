حادثة يصفها الاحتلال بالخطيرة أدت لإصابة 3 جنود على الحدود اللبنانية...فما التفاصيل؟

في حادثة وصفها الاحتلال بالخطيرة، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 25/3/2023، عن واقعة بين جنوده على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

القناة الـ12 العبرية، أوضحت أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات إصابة جنديين على إثر اندلاع شجار عنيف بين مجموعة جنود يعملون على الحدود اللبنانية، وبين وحدة "ن" الخدمة الدائمة، حيث تم نقل الجنديين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في حين أكدت صحيفة "يديعوت بإصابة ثلاثة جنود وليس اثنين فقط؛ إثر هذه حادثة الشجار على الحدود اللبنانية .

وعقب المتحدث باسم جيش الاحتلال على هذه الواقعة، بالقول إنها "حادثة خطيرة لا تنسجم مع مبادئ جيش الاحتلال".