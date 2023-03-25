السلطات السعودية تُفرج عن شقيقين فلسطينيين على خلفية قضية "دعم المقاومة"

أفرجت السلطات السعودية أمس الجمعة، عن شقيقين فلسطينيين ، كانت قد اعتقلتهم في العام 2019، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"دعم المقاومة".

السعودية أفرجت عن الشقيقين بلال، وعمار العقاد، بعدما أنهيا محكوميتهما بالسجن أربع سنوات ، وفقا لحساب "معتقلي الرأي".

وبينت المصادر ان السعودية قامت بترحيل الأخوين العقاد إلى تركيا، فيما لا يزال ابن عمهما زكريا العقاد رهن الاعتقال.

وأفرجت السلطات السعودية قبل يومين عن المعتقل الأردني عبد الله راشد، بعدما أنهى محكوميته أيضا بالسجن أربع سنوات.

وفي العام 2019، اعتقلت السعودية العشرات من الفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها، والمتهمين بالانتماء إلى حركة "حماس"، وتقديم الدعم المادي لها.