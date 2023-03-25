الشيخ خضر عدنان يدخل يومه الـ49 في الإضراب عن الطعام وسط تدهور حالته الصحية

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم السبت 25/4/2023 إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ49 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي، وسط تدهور كبير طرأ على حالته الصحية .

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أنه لليوم الـ49 على التوالي يواصل الأسير القيادي خضر عدنان إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وكان قد وجه الأسير الشيخ خضر عدنان، أمس الأول الخميس، رسالة إلى شعبنا الفلسطيني المرابط بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى الوقوف معه في معركته ونصرته ونصرة عائلته التي يحاول ضباط الاحتلال تهديد أبناء بلدته عرابة، وكل من يحاول نصرته من مؤازرته وحضور الوقفات التضامنية معه. جاء ذلك عبر رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى نسخةً عنها اليوم.