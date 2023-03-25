قصف صاروخي يستهدف قاعدتين أمريكيتين بدير الزور شرق سوريا

استهدف، فجر اليوم السبت، قصف صاروخي قاعدتين أمريكيتين في حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" الغازي بدير الزور شرق سوريا.

وقالت مصادر محلية سورية :"إن القواعد الأميركية في حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" الغازي (شرق الفرات) بدير الزور شرق سوريا تعرضت لضربات صاروخية".

وأضافت المصادر:" أن أكثر من 20 صاروخاً استهدف القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شرق دير الزور والتي تتواجد بها القوات الأمريكية".

وفي أعقاب هذا القصف، حلق الطيران المروحي الأميركي بشكل مكثف فوق حقل كونيكو شرق الفرات.

ويُشار إلى أنه سادت حالة من الهلع والرعب بصفوف المدنيين في القرى والبلدات القريبة من القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو شمال دير الزور.