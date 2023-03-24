السلطة تواصل اعتقال المحرر بني عودة من طوباس

تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المجاهد المحرر والمطارد لقوات الاحتلال عمر محمد بني عودة (37 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون قضاء طوباس.

وكانت قوة متنكرة بزي وحدات خاصة داهمت مكان عمل المحرر بني عودة الأسبوع الماضي واختطفته بطريقة وحشية واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بإبلاغ أهله أنهم من جهاز مخابرات السلطة حيث تواصل اعتقاله في "مسلخ أريحا".

والمحرر بني عودة ينتمي لعائلة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء والأسرى، وهو أسير سابق، وأفرج عنه قبل شهرين من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميته ليتعرض للمطاردة من جديد لقوات الاحتلال.

وقال فؤاد شقيق المعتقل السياسي إن أجهزة السلطة تواصل اعتقال شقيقه لليوم السادس على التوالي رغم قدوم شهر رمضان الفضيل، وحرمانه من الاجتماع مع أبنائه وعائلته على مائدة الإفطار.

وأضاف في مقابلة خاصة، أن مخابرات السلطة منعت التواصل او زيارة المعتقل عمر بدواعي التحقيق معه، مطالباً بضرورة الكشف عن مصيره والإفراج عنه والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي بحق المجاهدين.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.