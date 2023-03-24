"السلام الآن": إسرائيل طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية

كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، عن أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، نشرت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام الماضية.

وقالت "السلام الآن" في بيان صحفي إنه "خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة".

وأضافت "بالإجمال نشرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصات لـ 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس هذا الأسبوع".

وفصّلت الحركة تلك المناقصات، مشيرة إلى أن "سلطة أراضي إسرائيل نشرت الأربعاء الماضي، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (جنوبي القدس) وبيتار عيليت (جنوبي غرب القدس)".

كما قالت إن حكومة الاحتلال نشرت الثلاثاء، مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأضاف بيان "السلام الآن"، يقول إن "أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ إسرائيل لا تدوس فقط على الديمقراطية، ولكن أيضًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل، وعلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الصديقة".

وحذرت من تحويل "إسرائيل إلى دولة معزولة"، مشيرة إلى "الأكاذيب والانتهاكات للالتزامات" التي تمارسها حكومة الاحتلال الحالية.

يشار إلى أن اجتماعين عقدا مؤخرا، الأول في مدينة العقبة الأردنية يوم 26 شباط/فبراير الماضي، والثاني في مدينة "شرم الشيخ" المصرية يوم 19 آذار/مارس الجاري، جمع بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بمشاركة الأردن ومصر والولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق في الاجتماعين على تجميد الاستيطان، ووقف الاقتحامات للمسجد الأقصى، بما يضمن الهدوء خلال شهر رمضان الذي بدأ يوم أمس الخميس.