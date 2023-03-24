"حماس" تحيي الجماهير التي احتشدت في الأقصى والإبراهيمي

حيت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني المرابط، الذين شدّوا الرحال واحتشدوا بأعداد غفيرة، في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، للصلاة في المسجد الأقصى في القدس، وفي المسجد الإبراهيمي بمدينة خليل الرحمن، "رغم القيود الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الفاشي؛ للحيلولة دون وصولهم للأماكن المقدسة".

وعبّرت الحركة في تصريح صحفي صادر عنها اليوم الجمعة، عن "الفخر والاعتزاز بجماهير شعبنا الفلسطيني؛ التي أظهرت عمق حبّها للقدس والأقصى، والتزامها الدفاع عنه وعن كافة الأماكن المقدسة".

ودعت "حماس" جماهير شعبنا إلى "مزيد من الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى طوال ليالي شهر رمضان المبارك، ولشد الرحال إليه، إحياءً لشعائرنا الإسلامية، ودفاعاً عن مسرى نبينا الأكرم، وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي، واعتداءات مستوطنيه المتطرفين".

وأدى نحو 100 ألف صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وازدحمت أروقة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بآلاف المواطنين الذين توافدوا من قرى وبلدات ومدن محافظة الخليل، لتأدية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.