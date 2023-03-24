الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي أبو رزق و الداخلية ترد

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وزارة الداخلية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن الصحافي هاني أبو رزق، مؤكدة أن احتجازه يتنافى مع ما تنص عليه القوانين التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وحسب توثيقات الهيئة فقد تم احتجاز الصحافي أبو رزق يوم أمس الخميس الموافق 23/3/2023 إثر مشادة حدثت بينه وبين شرطي مرور في منطقة ساحة السرايا وسط مدينة غزة، أثناء تواجده وعدد من الصحافيين لتصوير أجواء شهر رمضان المبارك، حيث طلب منه الشرطي الحصول على إذن بالتصوير في تلك المنطقة. ووفق إفادة الصحفي أبو رزق فقد تعرض للاعتداء بالضرب أثناء احتجازه.

و أكدت الهيئة على ضرورة احترام المعايير القانونية التي لا تجيز احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، لافتة إلى أن التصوير في الأماكن العامة لا يشكل مخالفة ولا يتطلب إذناً من الجهات الرسمية.

كما أكدت الهيئة المستقلة على ضرورة التحقيق في الحادثة المذكورة، ووضع ضوابط لعدم تكرارها وحماية حقوق الصحافيين واحترام عملهم، ومحاسبة من يرتكب مخالفات تنتهك حقوقهم.

من جهته، أدان المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ما وصفها بـ "الأكاذيب" التي نشرتها (نقابة الصحفيين) حول توقيف أحد المواطنين بعد اعتدائه على أحد أفراد شرطة المرور أثناء تأدية الأخير عمله على مفترق السرايا وسط مدينة غزة قبيل أذان المغرب اليوم الخميس.

و قال المكتب الإعلامي في تصريح صادر عنه إن سلوك النقابة يشكل غطاء لممارسات وسلوكيات مخالفة للقانون، ويدعو للإخلال بالنظام وتعزيز الفوضى.

و لفت الى تتابع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من كل يخالف القانون أو يعيق الأجهزة الشرطية والأمنية عن القيام بواجباتها.