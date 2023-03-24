أسرى الجهاد يقدمون الشكر للحركة وعلى رأسها الحاج أبو طارق النخالة

تقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال بخالص الشكر والتقدير إلى كافة قيادات وكوادر ومجاهدي الحركة وعلى رأسهم الحاج أبو طارق النخالة.

وقال أسرى الجهاد في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إن هذا الشكر يأتي لدعمهم وإسنادهم في خطوات العصيان الجماعي التي استمرت على مدار 37 يومًا تكللت برضوخ الاحتلال لمطالب الأسرى وتراجعه عن العقوبات التي فرضها المتطرف بن غفير عليهم.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، انه تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى.

وأشارت الهيئة والنادي، في بيان صحفي، إنه سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ خلال الساعات القادمة