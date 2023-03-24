رئيس "الشاباك" لنتنياهو: "إسرائيل" تعيش تهديدات خطيرة

ذكرت مصادر عبرية، أمس الخميس، أنّ رئيس ما يسمى بجهاز "الشاباك" الصهيوني رونين بار حذّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من التهديدات الأخيرة التي تعيشها "إسرائيل".

وأوضحت المصادر، أنّ ذلك جاء في محادثة جرت بين رئيس "الشاباك" ونتنياهو، حيث ناقش الطرفان زيادة التهديدات الأمنية إلى جانب "التصدع في المجتمع الإسرائيلي".

وقال بار خلال المحادثة:"إنّ تقارب التهديدات يؤدي بـ"إسرائيل" إلى "مكان خطر".

ولفت إلى أنّ رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء هرتسي هليفي قدّم مؤخراً مواداً استخبارية إلى نتنياهو مع تحذيرات صريحة، بهذا الخصوص.

ويُشار إلى أنّ دعوة "بار" تنضمّ لدعوات مماثلة بشأن هذه القضية من رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومنهم وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، الذي عبّر أمس عن رغبته في وقف التشريع لمخطط "الإصلاحات القضائية".

جدير ذكره أنه منذ أن بداية الاحتجاجات على التعديلات القضائية فإن أهم ما شغل المؤسسة الأمنية الصهيونية، هي الدعوات المتكررة إلى الرفض التي دعا إليها جنود وقادة في "جيش" الاحتياط، بما في ذلك دعوات الطيارين في "سلاح الجو" وقدامى المحاربين والمحاربين السيبرانيين و"الوحدة 8200".