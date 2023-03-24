غارة أمريكية على مدينة دير الزور شرق سوريا

شنت الولايات المتحدة الأمريكية غارة جوية، فجر اليوم الجمعة، على هدف في مدينة دير الزور شرق سوريا.

وكانت أظهرت العديد من مقاطع الفيديو هجوماً جوياً أميركيا على منطقة دير الزور شرق سوريا، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، صباح اليوم، مقتل عامل أميركي في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منشأة في شمال شرق سورية، فيما أصيب خمسة جنود أميركيين وعامل آخر.

وأضافت الوزارة الدفاع الأمريكية: "أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن الطائرة بدون طيار تابعة لإيران".

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن: "إن الرئيس جو بايدن أمر بالرد على أهداف في شرق سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني.