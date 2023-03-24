استطلاع "إسرائيلي": تراجع شعبية ائتلاف نتنياهو بنحو 8 مقاعد

استمر تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الصهيوني الحاكم برئاسة بينيامين نتنياهو في الاستطلاعات، وفي حال جرت انتخابات للكنيست اليوم، ستخسر هذه الأحزاب 8 مقاعد من قوتها الحالية على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

وبحسب استطلاع نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الجمعة، سيتراجع تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا حاليا إلى 56 مقعدا، وسيتراجع تمثيل حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، بأربعة مقاعد.

وبالمقابل، ستحصل الأحزاب في المعارضة الصهيونية الحالية على 64 مقعدا.

وفي التفاصيل، سيحصل حزب الليكود في حال جرت الانتخابات الآن على 28 مقعدا، و"ييش عتيد" 26 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 19 مقعدا، شاس 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

ونوه الاستطلاع، إلى أن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم، وسيحصل على 2.6% فقط من أصوات الناخبين.