بالصور نتنياهو يُغادر لبريطانيا في ساعات الفجر الأولى... فما السبب؟

غادر رئيس وزراء حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة 24-3-2023، إلى بريطانيا في ساعات الفجر الاولى.

وذكرت مصادر عبرية، بأنه غادر رئيس وزراء حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتانياهو الكيان إلى بريطانيا في إطار زيارة رسمية في ساعات الفجر الاولى برفقة زوجته سارة؛ خوفاً من قطع طريقه من قبل المتظاهرين، الذين يتظاهرون في العديد من الأماكن في كيان الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن سفر نتنياهو مبكراً جاء خوفاً من محاولات المحتجين إعاقة سفره إلى لندن، وفي ظل مظاهرات ليلية ومحاصرة بيت تواجد فيه رئيس لجنة التشريع الوزارية في "الكنيست" الصهيوني سمحا جوتمان.





