الاحتلال يُعــزز مدينة القدس المحتلة بنحو 2000 جندي

قررت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة 24-3-2023، تعزيز قوات "شرطة الاحتلال" في مدينة القدس المحتلة بنحو 2000 جندي من "الشرطة" إضافة لسريتي احتياط؛ تحسباً لأي طارئ.

وقال موقع القناة 7 العبرية: "الشرطة ستعزز قواتها في القدس بحوالي 2000 شرطي وسريتي احتياط خاصة بالبلدة القديمة والأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك".

وتُشير تقديرات الأجهزة الأمنية الصهيونية إلى أن هناك إنذارات ساخنة عديدة باحتمالية وقوع عمليات فدائية في مدن الداخل المحتل والقدس؛ رداً على الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال في جنين ونابلس وطولكرم وكافة مدن الضفة المحتلة.