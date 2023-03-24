محدث بالفيديو والصور قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين بمنطقة باب العامود وتعتقل 3 شبان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان بالقوة من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم وعلى المواطنين المتواجدين في منطقة باب العامود بالسلاح والضرب بالعصا.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة بعد اندلاع مواجهات عنيفة، حيث تواجدت قوات من "المستعربين" في المكان.

وشهدت ساحة باب العامود تجمهر لعدد كبير من المقدسيين لإحياء سهرات شهر رمضان الكريم.

مشاهدة فيديوهات الاعتداء على المواطنين في ساحة باب العامود هنا ، هنا ، هنا .



