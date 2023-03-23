"عرين الأسود" تزف مُؤسس كَتيبة طولكرم الشهيد أمير أبو خديجة

زفت مجموعات عرين الاسود الشَهيد القائِد مُؤسس كَتيبة طولكرم أمير أبو خديجة، الذي ارتَقى مُقبِلاً غَيرَ مُدبِر ولا خَوفَ على طولكرم الكرميّ وأبو لِبْدة والأمير فهيَ وِلادَةُ للقادَة.

وقالت مجموعات عرين الأسود، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إن العرينْ سَيُحاسِبْ من خَطْطّْ ومَن تآمرْ ومنّْ أعطى أيّْ معلومة أودت الى إيذاء شهيد سواء كانت سبباً باستشهاده أو أيّْ أذى وَقعَ عليه في حياته.

وأضافت: "واهم ثم واهم من يعتقد أن مجموعات عرين الأسود لا تعلم من تآمر على الشهداء بالاسم وبالتفصيل، لنا عيون ولنا آذان ولكن لنا عقل رشيد ونرتب الأولويات".

وأكدت في بيانها: "أولويتنا الأولى والأخيرة الاحتلال ولكننا لا ننسى أبدًا وفي جعبتنا الكثير وعلى العاقل أن يفهم وأن يقرأ بين السطور".