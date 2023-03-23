نتنياهو: ماضون قدمًا في التعديلات القضائية والقوانين تطرح الأسبوع المقبل أمام الكنيست

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حكومته مصممة على المضي قدماً في التعديلات القضائية بـ"الكنيسيت" موضحًا أن الحكومة ستحمي كيانه بكل قوة من التهديدات الخارجية والانشقاق الداخلي.

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي: "معارضو الإصلاح القانوني ليسوا خونة وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين .. الغالبية العظمى تحب بلادنا"، مشيرًا إلى أن البعض يخشى أن يذهب الإصلاح بعيدا.

وأضاف "لتجنب حدوث شرخ، يجب على كل طرف أن يأخذ على محمل الجد مخاوف الطرف الآخر، سأفعل كل شيء لرأب الصدع"، مؤكدًا أن القوانين ستطرح أمام "الكنيست" الأسبوع المقبل.

ولفت نتنياهو، إلى أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" منذ سنوات تمنع استخراج الغاز من مياه البحر المتوسط.

قالت يديعوت أحرونوت مساء اليوم أن اجتماعات ماراثونية تجري بين نتنياهو وقادة سياسيين وأمنيين كبار.

وحسب صحفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو أجرى اجتماعات ماراثونية مع مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار، حيث اجتمع برئيس "الشاباك" رونين بار، وعرض الأخير على رئيس الحكومة صورة قاتمة للأوضاع التي ستسببها التعديلات القضائية حال إقرارها.

ومع وزير الحرب يوآف غالنت، اجتمع نتنياهو معخ، لمدة 20 دقيقة، كما واجتمع في وقت سابق بكلا ما يسمى بـ"وزير العدل" يريف لفين وعضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد أمسالم، للتباحث بهذا الشأن.

واليوم، تظاهر عشرات آلاف من الصهاينة، في مناطق واسعة من كيان الاحتلال الصهيوني؛ رفضًا للتغييرات القضائية ومنح الحصانة لحكومة اليمين المتطرف.

وفي ذات الإطار، أعلن المتظاهرون اليوم عن "يوم الشلل الوطني" في الشوارع؛ ردًا على إقرار قانون "منح الحصانة" لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأغلق الآلاف عدة محاور وطرق رئيسية في كيان الاحتلال وخاصة في المنطقة الشمالية، فيما تدخلت شرطة الاحتلال واعتقلت نحو 20 متظاهرًا وهاجمت المتظاهرين بخراطيم المياه.

وبدورهم، قطع متظاهرون الطرق أمام أعضاء حكومة الاحتلال، ومنها قطع الطريق أمام بيت نتنياهو في قيساريا، وبيوت أعضاء آخرين، كما جرت محاولات لإغلاق الطريق إلى "مطار بن غوريون".

جدير ذكره أنه صادق "الكنيست" بالقراءة النهائية صباح اليوم، على مشروع قانون أساسي ينص على منع الإطاحة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، ومنحه الحصانة القانونية.