"البرلمان البريطاني" يحظر منصة تيك توك

حظر مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، تطبيق TikTok على الهواتف التابعة له وشبكته الخاصة.

وقد صرح البيت الأبيض، بأنه ماض في دعم التشريعات بالكونجرس الأمريكي للتعامل مع المخاوف الأمنية من تطبيق "تيك توك" الصيني

من ناحية ثانية ذكرت "سكاي نيوز "أن البيت الأبيض، حث الكونجرس على التسريع في إصدار تشريع يحظر تطبيق تيك توك الصيني في البلاد. حسبما.

كما أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من وجود "مخاطر أمنية" بسبب التطبيق.

وقد أعلنت بريطانيا الخميس الماضي، رسمياً حظر تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف من استخدام بيانات حسّاسة.