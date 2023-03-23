دعاء ثاني يوم رمضان 2023مكتوب-دعاء 2 رمضان، مع دخول اليوم الثاني من شهر الصيام يبحث الالاف من المسلمين عن دعاء ثاني يوم رمضان 2023 لاستغلال ايام الشهر الفضيل في عبادة الله عز وجل، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن دعاء ثاني يوم رمضان 2023، وذلك استجابة لعمليات البحث التي تجرى من قبل العديد من المسلمين حول دعاء ثاني يوم رمضان 2023 وذلك ضمن خطة عمل وضعها الفريق طوال شهر رمضان المبارك 2023م.

دعاء ثاني يوم رمضان 2023

و دعاء ثاني يوم رمضان 2023، ووفقًا للمعلومات المتواردة لا يوجد حديث مخصص لأيام محددة بل أن جميع الأحاديث النبوية الشريفة تتوافق مع جميع الأيام، وبسبب البحث المتزايد على دعاء ثاني يوم رمضان 2023 فإننا سنحاول أن نضع للقارئ بعض الأحاديث النبوية التي يمكن استغلالها في شهر رمضان المبارك2023م.

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وجاء في الأحاديث النبوية عن ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".

كما ورد عن ثواب هذا الدعاء في ثاني يوم رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ في جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".

دعاء ثاني يوم رمضان 2023

وقد جاء أيضا من أدعية ثاني يوم رمضان عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: "اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

"وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ والْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

دعاء ثاني يوم رمضان:



اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ. — Fahad (@fahad5796) March 22, 2023

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023

ومن الأدعية المحببة للصائم ما يلي:

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت،

وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة

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