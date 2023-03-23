تظاهرات واسعة تعُم كيان الاحتلال رفضاً للتعديلات القضائية

تظاهر عشرات آلاف من الصهاينة، اليوم الخميس 23-3-2023، في مناطق واسعة من كيان الاحتلال الصهيوني؛ رفضًا للتغييرات القضائية ومنح الحصانة لحكومة اليمين المتطرف.

وفي ذات الإطار، أعلن المتظاهرون اليوم عن "يوم الشلل الوطني" في الشوارع؛ ردًا على إقرار قانون "منح الحصانة" لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأغلق الآلاف عدة محاور وطرق رئيسية في كيان الاحتلال وخاصة في المنطقة الشمالية، فيما تدخلت شرطة الاحتلال واعتقلت نحو 20 متظاهرًا وهاجمت المتظاهرين بخراطيم المياه.

وبدورهم، قطع متظاهرون الطرق أمام أعضاء حكومة الاحتلال، ومنها قطع الطريق أمام بيت نتنياهو في قيساريا، وبيوت أعضاء آخرين، كما جرت محاولات لإغلاق الطريق إلى "مطار بن غوريون".

جدير ذكره أنه صادق "الكنيست" بالقراءة النهائية صباح اليوم، على مشروع قانون أساسي ينص على منع الإطاحة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، ومنحه الحصانة القانونية.