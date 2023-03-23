بالفيديو تنويه هام بشأن التوقيت الشتوي في فلسطين

من المقرر أن تتحول "إسرائيل" إلى التوقيت الصيفي الليلة، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، من الساعة 12:00 صباحًا، إلى 01:00.

وبحسب قناة كان "الإسرائيلية"، فإن الليلة سيتم الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في إسرائيل".

وفي فلسطين المحتلة، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى انتهاء إجازة عيد الفطر القادم.

لهذا من المتوقع أن يحدث تغيير على الساعة بشكل تلقائي لاعتماد الهواتف الذكية في فلسطين على تغيير الوقت من الشتوي إلى الصيفي على تغييره في دولة الاحتلال والتي ستقوم هذه الليلة بتغيير الوقت إلى الصيفي ما قد يشوش الكثيرين .. ولذا ينصح بوقف التوقيت الآلي في الأجهزة.

لإيقاف التوقيت الآلي اتّباع الخطوات التالية من خلال مقطع الفيديو: